Facebook удалил более 1,2 млрд фейковых аккаунтов

С ноября 2017 года по май 2018 года Facebook удалил 1,27 млрд фейковых аккаунтов.



Об этом говорится в официальном блоге соцсети



В среднем за месяц фейковые аккаунты составляли 3-4% от общего количества.



Facebook с помощью автоматической системы обнаружения и обращения юзеров также заблокировал 1,56 млрд сообщений со спамом, 42 млн с порно, 3 млн с пропагандой терроризма, 4,1 млн публикаций, разжигающих ненависть и 4,6 млн со сценами насилия.



В апреле соцсеть сообщила о росте прибыли и аудитории в первом квартале 2018 года, несмотря на скандал с утечкой личных данных. Ежедневно Facebook посещает около 1,45 млрд человек.

