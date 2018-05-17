Кличко призвал киевлян отнестись с пониманием к пробкам в столице

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян с пониманием отнестись к определенным сложностям в передвижении по городу. Ведь город готовится к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА, который в украинской столице состоится впервые. Об этом градоначальник заявил в начале заседания Киеврады, передает пресс-служба КГГА.



Мэр напомнил, что столица ожидает приезда большого количества гостей, и город готовится, чтобы провести все мероприятия на высоком уровне. "Да, сейчас есть нарекания на определенные сложности передвижения по городу. Перекрыт Крещатик, продолжаются ремонты дорог. Но отмечу, обустройство фан-городка на Крещатике было одной из договоренностей и предложением УЕФА, которую мы должны были выполнить", - подчеркнул мэр.



"Поэтому я извиняюсь за неудобства, но призываю с пониманием относиться. Все это делается для города, для его жителей. Ну невозможно класть асфальт, когда по нему ездят авто" - добавил Кличко.

