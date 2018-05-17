Рада отложила запуск Госбюро расследований

Верховная Рада в четверг, 17 мая, снова отложила полноценный запуск Государственного бюро расследований (ГБР). За изменения в некоторые законы об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований в первом чтении проголосовали 265 депутатов.



Глава профильного комитета Андрей Кожемякин просил принять закон в целом с правками, согласованными всеми фракциями.



Спикер Верховной Рады Андрей Парубий не стал ставить закон на голосование в целом, отметив, что против выступает глава фракции БПП Артур Герасимов.



Также Парубий поставил на голосование предложение сократить срок подготовки документа ко второму чтению, его поддержал 251 депутат.



"Пока ГБР не может начать набор детективов на местах, так как этот вопрос не урегулирован, как и вопрос работы территориальных управлений. С первого сентября мы начнем работать, с каким ресурсом, зависит от вас", - сказал перед голосованием директор ГБР Роман Труба.

