IKEA и H&M зайдут в Украину в этом году - вице-премьер

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзезаявила сообщила, что известные шведские бренды IKEA и H&M (Hennes & Mauritz) выйдут на украинский рынок в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Кабмина.



"Мы приветствуем тот факт, что уже в этом году известные шведские компании IKEA и H&M выйдут на рынок Украины", - заявила Климпуш-Цинцадзе во время встречи с министром иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем.



Она добавила, что за последний год товарооборот между Украиной и Швецией вырос на 4,2% по сравнению с 2016 годом - до $ 510,9 млн. И что Украина является привлекательным местом для многих шведских компаний, которые хотят расширить свой бизнес.

