Должники за коммуслуги будут платить штрафы и потеряют право на субсидию – "Киевводоканал"

Жители Киева, имеющие задолженности по уплате услуг по водоснабжению, с 1 января 2019 года будут платить штраф в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, а также потеряют право на получение субсидий, сообщил директор расчетного департамента ЧАО "Акционерная компания "Киевводоканал" Валерий Люлин.



"Новый закон "О жилищно-коммунальных услугах" (вступает в силу 10 июня – ИФ) внедряет применение неустойки и пени при неуплате за жилищно-коммунальные услуги. Эта норма вступит в силу с нового года. Кроме того, наличие задолженности за два месяца лишает права на получение субсидий. Новый закон также предоставляет нам право проводить отключения", - сказал он на пресс-конференции в четверг.



В.Люлин добавил, что киевляне имеют полгода на уплату долгов или заключение договоров об их реструктуризации, чтобы избежать штрафных санкций. "К тем, кто злоупотребляет неплатежами, будут применяться судебные иски. Мы разрабатываем с Центром коммунального сервиса программу совместимых исков. Если у человека будет задолженность не только за воду, но и за тепло и электричество, это объединится в один иск, и такие судебные решения приведут к значительному увеличению задолженности за счет штрафных санкций, инфляционных потерь. В будущем долги будут взысканы в судебном порядке", - отметил директор расчетного департамента "Киевводоканала".



В то же время "Киевводоканал" изменит порядок начисления сумм оплаты за воду в связи с новым законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". По словам директора департамента правового обеспечения ЧАО "Акционерная компания "Киевводоканал" Екатерины Швец, начисления будут осуществляться по общедомовым счетчикам с дальнейшим распределением по квартирам по методике, которую разработает Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.



"Согласно существующему проекту, распределение осуществляется по квартирным счетчикам. Если в доме есть квартиры или нежилые помещения, которые не оснащены счетчиками, то квартиры (со счетчиками - ИФ) оплачивают за то количество воды, которое они потребили, а разница между домовым счетчиком и суммой квартирных пропорционально ложится на тех, у кого нет счетчика", - объяснила Е.Швец.



Представители "Киевводоканала" также сообщили, что тарифы на услуги по водоснабжению на 2019 год будут повышены после согласования Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.



Согласно информации на сайте водоканала, предлагается увеличить тариф за водоснабжение на 2019 год на 26%, до 21,365 грн. "Киевводоканал" объясняет намерение повысить тариф ростом расходов на ремонты и расходные материалы.



По данным водоканала, должниками за услуги по водоснабжению является 15% киевлян, их общая задолженность превышает 303 млн грн.

