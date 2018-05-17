Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос

В случае проведения президентских выборов в Украине наибольшее количество голосов украинцев получили бы лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий президент страны Петр Порошенко, свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования.



По словам исполнительного директора Киевского пресс-клуба, руководителя аналитической группы "Социопрогноз" Михаила Пересунько, который представил в четверг в Киеве данные опроса, исследование проводилось в первой половине текущего месяца.



Голоса респондентов распределились бы так: Ю.Тимошенко - 13,8%, П.Порошенко - 8,4%.



Кроме этого, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко проголосовали быц 6,9% респондентов, за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича - 6,9%, главы парламентской фракции партии Радикальная партия Олега Ляшко - 6,1%, сопредседателя партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко - 6%, мэра Львова Андрея Садового - 4,5%, лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 2,2%.



Опрос проводился 3-15 мая 2018 года во всех областях Украины за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Всего было опрошено 2020 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

