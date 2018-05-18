Названа дата суда над украинским нацгвардейцем Маркивым в Италии

Украинский военный Виталий Маркив предстанет перед судом Италии 6 июля этого года. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката гвардейца Раффаэлле Делла Валле.



Таким стал итог сегодняшнего предварительного заседания суда в Павии, прокуратура которого завершила расследование дела Маркива по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли четыре года назад на Донбассе.



Процесс будет проходить в суде города Ассизи.



По сообщению местной прессы, потерпевшей стороной на процессе выступит семья погибшего журналиста и Национальная федерация итальянской прессы (FNSI). 17 мая на заседании присутствовал мэр Павии Массимо Депаоли, чтобы засвидетельствовать близость местной власти к семье фотографа. Боец Национальной гвардии Украины Виталий Маркив, который почти год находится под стражей в тюрьме Милана, решил не являтьс на сегодняшнее заседание.



Напомним, 29-летнего солдата Виталия Маркива с двойным гражданством Украины и Италии арестовали 30 июня прошлого года в Болонье по подозрению в умышленном убийстве итальянского фотографа на Донбассе 24 мая 2014 года.



Итальянская прокуратура до сих пор отказывалась от сотрудничества с украинской стороной, в частности по созданию совместной следственной группы и выезда на место происшествия в Славянск Донецкой области.



Генпрокуратура Украины и Министерство внутренних дел отрицают причастность украинского бойца к убийству итальянского фотографа. Ранее 20 марта сообщалось, что Италия не захотела создать совместную с Украиной следственную группу.

