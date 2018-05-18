WSJ: Трамп настаивает, чтобы Германия отказалась от поддержки "Северного потока - 2"

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Германия отказалась от поддержки строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников ФРГ, США и ЕС.



По данным издания, Трамп пытался убедить канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта во время их встречи, которая состоялась в апреле. Трамп пообещал, что в обмен на это Вашингтон начнет переговоры с ЕС по поводу нового торгового соглашения.



Издание отмечает, что Меркель от поддержки строительства газопровода не отказалась, однако заявила, что ЕС готов предложить США "более тесное сотрудничество" в газовой сфере, если американская сторона на постоянной основе откажется от применения в отношении союза пошлин на сталь и алюминий.



Ранее замглавы отдела Госдепартамента по энергетической политике Сандра Оудкирк заявила, что США не исключают санкций против компаний, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток - 2". Она подчеркнула, что США попытаются убедить европейских партнеров дипломатическим путем в необходимости не реализовывать этот проект.



"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.

