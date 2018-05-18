Бубенчика отпустили на поруки нардепов

"Активиста" майдана Ивана Бубенчика отпустили на поруки народных депутатов Андрея Денисенко и Олега Петренко. Такое решение в четверг, 17 мая, принял Печерский райсуд Киева, сообщает Укринформ.



"Суд постановил в домашнем аресте отказать... Определить народных депутатов Украины Петренко Олега Николаевича и Денисенко Андрея Сергеевича поручителями подозреваемого Бубенчика Ивана Петровича", - зачитал решение судья Алексей Соколов.



Напомним, сторона обвинения настаивала на аресте "активиста", однако адвокаты просили суд отказать в ходатайстве прокуратуры в полном объеме.



Ранее суд заслушал заявления народных депутатов Олега Петренко, Андрея Денисенко, Семена Семенченко и Владимира Парасюка о готовности стать поручителями.



При этом Парасюк выразил мнение, что суд вообще должен отпустить Ивана Бубенчика под личное обязательство.



Сторона обвинения также пыталась приобщить к делу материалы из СМИ, в которых цитировали прямую речь Ивана Бубенчика, заявлявшего, что не признает решение суда и не будет выполнять решение об избрании меры пресечения.



В свою очередь адвокат Игорь Коржук заявил, что такие данные подаются в обход действующих норм УПК и это доказательство не было должным образом представлено.



Судья заслушал обе стороны и оставил представление стороны обвинения без рассмотрения.



Напомним, "активиста" майдана Ивана Бубенчика правоохранители задержали во Львовской области 3 апреля и доставили в Киев. Прокуратура вручила ему подозрение в убийстве двух правоохранителей на майдане во время так называемой "революции достоинства".



Впоследствии ГПУ изменила подозрение Бубенчику на посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием.

