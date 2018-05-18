Глава Total допускает возможность роста цен на нефть до $100 за баррель

Глава французской нефтегазовой корпорации Total Патрик Пуянне считает возможным рост цен на нефть до $100 за баррель в ближайшие месяцы, принимая во внимание ситуацию вокруг Ирана и критическое положение дел с экономикой Венесуэлы.



Такое мнение он выразил в четверг, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.



"Мы находимся в новом мире, в котором геополитика вновь диктует цены не нефть", - считает он. При этом, говоря о изменении предложения на рынке нефти в условиях восстановления санкций против Ирана и катастрофической ситуации с экономикой Венесуэлы, Пуянне сказал, что его "не удивит, если цена на нефть подскочит до $100 за баррель уже в ближайшие месяцы". По его словам, такие прогнозы в том числе основаны на том, что экспорт Тегераном нефти объемом 1 млн баррелей в день находится под вопросом.



Ранее 17 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,1%, до $80,18 за баррель. В последний раз цена этой марки нефти находилась на уровне $80 за баррель 25 ноября 2014 года.

