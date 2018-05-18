Стресс помогает справляться с плохими новостями

Давно известно, что стресс заставляет человека чувствовать себя потерянным и расстроенным. Однако в некоторых случаях стресс может быть полезен. Так, он помогает мозгу эффективнее обрабатывать плохие новости. К такому выводу ученые пришли, изучая психику пожарных, рассказывает The Deccan Chronicle.



Специалисты выяснили: находясь под воздействием стресса, пожарные лучше оценивали риски и уделяли больше внимания деталям плохих новостей. Исследователи установили, что такая активация когнитивной деятельности обусловлена влиянием кортизола. Концентрация этого гормона повышается во время стресса.



Кстати, недавно сотрудники Университета Калгари выявили удивительную особенность: родственники, друзья, общающиеся с людьми, имеющими посттравматическое стрессовое расстройство, сами демонстрируют симптомы этого отклонения. Причем, личный травматичный опыт здесь не играет роли.

