Назначение Луценко главой ГПУ проверят на соответствие Конституции

Назначение Луценко главой ГПУ проверят на соответствие Конституции

Конституционный суд Украины проверит на соответствие Конституции закон, который позволил назначить Юрия Луценко генеральным прокурором. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает пресс-служба КСУ.

Отмечено, что в суд поступило представление 45 народных депутатов по соответствию Конституции закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины от 12 мая 2016 года.

Как известно, этим актом Верховная Рада внесла изменения в законодательство, которые позволили назначить главным прокурором лицо без юридического образования и опыта работы.

Тогда закон сразу же опубликовали в специальном выпуске парламентского Голоса Украины. После этого генеральным прокурором был назначен Юрий Луценко. Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Луценко главой ГПУ прямо в сессионном зале парламента.