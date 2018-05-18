Назначение Луценко главой ГПУ проверят на соответствие Конституции

Конституционный суд Украины проверит на соответствие Конституции закон, который позволил назначить Юрия Луценко генеральным прокурором. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает пресс-служба КСУ.



Отмечено, что в суд поступило представление 45 народных депутатов по соответствию Конституции закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины от 12 мая 2016 года.



Как известно, этим актом Верховная Рада внесла изменения в законодательство, которые позволили назначить главным прокурором лицо без юридического образования и опыта работы.



Тогда закон сразу же опубликовали в специальном выпуске парламентского Голоса Украины. После этого генеральным прокурором был назначен Юрий Луценко. Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Луценко главой ГПУ прямо в сессионном зале парламента.

