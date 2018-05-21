Запущено серийное производство нового Gelandewagen

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz запустил серийное производство внедорожника G-Class (Gelandewagen) нового поколения на заводе в австрийском городе Грац.



Эта новинка, впервые представленная на январском автосалоне в Детройте, вызвала ажиотажный спрос в России. Вся российская квота на ближайший год уже раскуплена по предварительным заказам, сообщает Motor. Базовая версия нового Gelandewagen в РФ стоит от 8,9 млн рублей, а "заряженная" - от 12,4 млн.



Новый Gelandewagen оснащается облегченным четырехлитровым двигателем V8 с двумя турбинами типа twin-scroll в сочетании с девятиступенчатой автоматической коробкой передач AMG Speedshift TCT 9G. В базовом варианте этот мотор развивает мощность 422 л. с. и 610 Нм максимального крутящего момента.



В топовой версии двигатель выдает 585 л. с. и 850 Нм. Разгон с места до 100 км/час занимает 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 220 км/час, а при заказе пакета AMG Drivers package - 240 км/час.



Для сравнения, предыдущий G63 с 5,5-литровым битурбовым бензиновым двигателем V8 мощностью 571 л. с. и 760 Нм набирает первую "сотню" за 5,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 210 км/ч.





