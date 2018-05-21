Украина в I кв. закупила ядерное топливо на $96 млн

Украина в январе-марте 2018 года приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $96 млн 409,3 тыс., что на 20,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года ($121 млн 458,4 тыс.).



По данным Государственной службы статистики (Госстат), за этот период для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $67 млн 994,7 тыс., шведского производства – на $28 млн 414,6 тыс.



Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в январе-марте-2018 у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 70,5%, у Westinghouse (Швеция) – 29,5%.



Как сообщалось, Украина в 2017 году закупила ЯТ на $533,422 млн (из РФ – на $368,964 млн, из Швеции – на $164,458 млн), в 2016 году – на $548,81 млн (из РФ – на $386,782 млн, из Швеции – на $162,028 млн), в 2015 году – на $643,57 млн (РФ – на $610,883 млн, Швеция – на $32,688 млн), в 2014 году – на $628,176 млн (РФ – на $588,831 млн, Швеция – на $39,345 млн), в 2013 году – на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году – на $600,334 млн (РФ – на $555,355 млн, Швеция – на $44,979 млн).



Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (Швеция).



"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

