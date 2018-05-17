В Кропивницком подтвердили второй случай ботулизма

В Кропивницком подтвердили еще один случай ботулизма. Об этом УНН сообщили в областном лабораторном центре.



16 мая текущего года в Учреждение поступило сообщение о госпитализации двух жителей Кировоградство в Кировоградскую областную больницу, которым был установлен предварительный диагноз - ботулизм.



Обоим пострадавшим провели диагностическое исследование крови методом постановки реакции нейтрализации на белых мышах с сыворотками диагностическими ботулинических типов "А", "В", и "Е".



Один из парней уже получил лабораторное подтверждение диагноза ботулизм 17.05.2018 года.



Теперь стало известно о лабораторном подтверждении ботулизма второго больного.



Согласно результатом серологического исследования от 21.05.2018р глазу - выявлено ботулотоксин типа "В", то есть диагноз ботулизм также подтверждено.



Причиной заболевания ботулизмом стало употребление сала консервированного домашнего изготовления.



Сейчас оба пострадавших находятся в Кировоградской областной больнице и продолжают лечение.

