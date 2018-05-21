Президент Эстонии в среду посетит НАБУ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Украину с официальным визитом и в среду, 23 мая, посетит Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.



"23 мая Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках официального визита в Украину посетит Национальное антикоррупционное бюро Украины", - рассказали в Бюро.



Президент Эстонии, сообщили в ведомстве, ознакомится с особенностями работы учреждения, встретится с руководителями структурных подразделений, а также примет участие в тренинге, организованном для сотрудников Национального бюро эстонскими экспертами.

