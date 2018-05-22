Только 43% украинцев за вступление страны в НАТО – опрос

Украинцы в основном поддерживают вступление страны в НАТО, если бы соответствующий референдум проводился в ближайшее время. Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", по состоянию на март 2018 года 43% украинцев – за вступление Украины в НАТО, 33% - против вступления страны в Альянс, 7% - не намерены голосовать, 18% - не определились с ответом.



Для сравнения: в декабре 2017 года, по данным опроса "Рейтинга", такую инициативу поддерживали 37% респондентов, против – 26%, не собирались голосовать 12%.



В сентябре 2016 года в поддержку вступления Украины в НАТО выступали 43% опрошенных, 29% - против, 11% - не намеревались голосовать.



В марте 2014 года 34% - за вступление Украины в НАТО, 43% - против, 9% - не собирались голосовать.



Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского института с 15 по 31 марта по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Всего опрошено 2400 жителей Украины в возрасте от 18 лет.



Допустимая погрешность не превышает 2%.



Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).

