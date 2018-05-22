Беларусь просит ЕС отменить все санкции против нее

Беларусь призывает ЕС отменить ограничительные меры, которые еще остаются. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с послами по особым поручениям стран-членов ЕС по делам Восточного партнерства, сообщает во вторник, 22 мая, TUT.by.



"Мы сожалеем, что в феврале Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Беларуси, которые уже давно потеряли какое-то рациональное объяснение. В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять ограничительные меры, которые остаются", - сказал министр.



Владимир Макей подчеркнул, что позитивное сотрудничество за последние несколько лет принесло гораздо больше положительных результатов, чем предыдущие два десятилетия санкций.



В качестве шага по снятию остальных ограничительных мер он отметил исключение спортивного оружия с оружейного эмбарго. Глава МИД также приветствовал намерения ЕС расширять отношения с Беларусью и поставить их на структурированную основу.



Напомним, 23 февраля Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго в отношении Белоруссии и санкции в отношении четырех чиновников, которых Брюссель подозревает в причастности к громким исчезновениям 1999-2000 годов.

