Чехия упростит трудоустройство для граждан Украины

Министр труда Чехии Ярослава Немцова заявила, что в стране готовят программу, благодаря которой ускорится трудоустройство украинцев, сообщает Radio Praha.



По ее словам, на сегодняшний день в Чехии рекордная нехватка рабочей силы: не заняты более 260 тысяч мест. Это прежде всего медсестры, работники социальной сферы и рабочие средней технической квалификации, строители.



"Сотрудников из Чехии просто невозможно найти на рынке труда, и поэтому нам действительно нужно нанимать рабочих из-за рубежа. Мы в первую очередь обратились к Украине, потому что страна культурно и традиционно близка нам", − сказала Немцова во время визита в посольство Чехии в Украине и генеральное консульство во Львове.



В рамках соглашения между странами предполагается, что 19600 украинцев смогут получить право трудоустройства на два года.



Отмечается, что из 374 тысяч иностранцев в Чехии работает около 70 тысяч украинцев.

