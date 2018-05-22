Врачи будут выписывать рецепты по новым правилам

Министерство здравоохранения Украины утвердило новые правила выписки рецептов на лекарства. Об этом говорится на сайте МЗ.



Новая форма рецепта является предпосылкой для внедрения электронного рецепта, который будет удобен как для больных, так и для врачей. Также новые правила разрешают выписывать рецепты врачам, которые работают как ФЛП.



Рецепты формы ф-1 должны содержать такую информацию о враче:



Наименование учреждения здравоохранения или ФИО ФЛП;

Адрес заведения здравоохранения или ФЛП;

Код ЕГРПОУ/ Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

Реквизиты лицензии на медицинскую практику или решение органа лицензирования.



Красный штамп “Стоимость подлежит возмещению” заменено на новое дополнительное поле в рецепте: “Источник финансирования” в котором указывается название правительственной или муниципальной программы льготной продажи лекарств. Это поле позволит четко контролировать выполнение правительственных и региональных программ.



В сведениях о пациенте врач должен указать фамилию, инициалы и возраст пациента, а также номер его амбулаторной или стационарной карты. Номер карты будет сочетать историю лечения пациента со всеми данными о нем в системе E-health. Также он поможет избежать путаницы, в случае если разные пациенты будут иметь одинаковые имена и дату рождения.



Название лекарственного средства указывается на латинском языке под названием действующего вещества (МНН – международным непатентованным названием).



Важно:



- Новые требования касаются только рецептов формы ф-1.



- Учреждения здравоохранения могут использовать старую форму бумажного рецепта ф-1 с красной печатью “стоимость подлежит возмещению” до тех пор, пока имеющиеся бланки не закончатся.



- Новые требования к рецепту не будут распространяться на рецепты на препараты инсулина, пока в электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, не будут внесены необходимые технические изменения.



Напомним, электронный рецепт – это цифровой аналог рецептов на бумажных бланках. В нем будет указано, кто выписал рецепт и какое активное вещество назначено пациенту. Такой рецепт будет подписываться электронной подписью. Этот документ сразу будет попадать в систему, где его могут увидеть провизоры. Пациент будет получать СМС-сообщение с номером рецепта, который нужно назвать в аптеке. Доступ к электронной системе рецептов будет ограничен.



По желанию пациента, врач может распечатать электронный рецепт. Важно помнить, что распечатанные данные электронного рецепта не являются рецептом. То есть лекарства по такой форме аптека не будет выдавать.



В ближайшее время МЗ планирует начать пилотный проект электронного рецепта в рамках программы “Доступные лекарства”. Избранными регионами для тестирования электронного рецепта является г. Винница и Винницкая область, г. Днепр и Днепропетровская область, г. Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, г. Черкассы и Черкасская область и город Бахмут.

