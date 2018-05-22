Бурбак силой пытается «отменить» забастовку авиационщиков

Правая рука Яценюка Бурак силой заставил профсоюзы сделать вид, что забастовка «Украэроруха» отменяется.



В сеть слили переписку главы фракции «Народного фронта» Максима Бурбака, скорее всего, со своим пресс-секретарем касательно ситуации на ГП «Украэрорух». Из текста переписки следует, что Бурбак и директор ГП «Украэрорух» Дмитрий Бабйечук силой заставили главу Всеукраинской федерации профсоюзов авиадиспетчеров Украины Панова подписать письмо на имя министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что «возможность проведения забастовки авиадиспетчерами Украэрорух» якобы даже не обсуждалася.















В переписке Максим Бурбак поинтересовался стоит ли на официальном сайте ГП сообщение о том, что забастовки якобы не будет и подкреплена ли эта новость пресс-службы соответствующим письмом Панова.



В ответ на вопрос нардепа, его починный ему сообщил, что все готово и все опубликовано так, как он и просил. Также в ответ на вопрос Бурбака ему предоставили ссылку на сайт «Украэроруха» и скрин сообщения.







Также, из переписки следует, что глава профсоюзов Панов сопротивлялся подписан нужного Бурбаку письма, но «Дима его дожал». Скорее всего, речь именно о Дмитрие Бабейчке.



Бурбак поинтересовался, в какие СМИ была распространена информации. В ответ ему пообещали, сегодня утром информацию о том, что забастовки диспетчеров якобы не будет растиражируют по СМИ.



Напомним, ранее на предприятии «Украэрорух» заявили о намерениях огласить забастовку и не исключили, что она по времени может совпасть с проведение финального матча ЛЧ УЕФА в Киеве.



Причина такого радикального шага коллектива ГП в том, что их требования об увольнении Бабейчука и его команды более, чем полгода и игнорируются со стороны министра Омеляна. Также коллектив требует не допустить приватизации «Украэроруха».



Отметим, что в случае проведения аваидиспечерами забастовки в дни финала ЛЧ в Украине, в аэропортах по всей стране могут застрять порядка полумиллиона пассажиров.



Свои требования к власти и МИУ, ровно, как и намерения бастовать, на ГП «Украэрорух» пока никто не отменил.



Источник: vlasti.net



