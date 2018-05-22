В Израиле рассказали о более 100 ракетах, выпущенных 10 мая по самолетам страны из Сирии

Иранские силы 10 мая выпустили из Сирии по Голанским высотам 32 ракеты, затем сирийские ПВО направили не менее 100 ракет "земля-воздух" по израильским боевым самолетам в ходе ответного удара. Об этом сообщил во вторник командующий ВВС еврейского государства Амикам Норкин.



"Иранцы запустили 32 ракеты [по Голанам], мы перехватили четыре из них, остальные упали вне пределов израильской территории, - сказал он. - В ходе нашего ответного удара более 100 ракет типа "земля-воздух" были выпущены по нашим самолетам". Высказывания главы ВВС распространила пресс-служба Армии обороны Израиля.



Рано утром 10 мая, согласно заявлениям израильских военных, иранские силы "Аль-Кудс" выпустили десятки ракет по передовой линии Армии обороны Израиля на Голанских высотах. Вскоре после этого израильские ВВС подвергли бомбардировке несколько десятков иранских целей в арабской республике и сирийские установки ПВО.

