В Украине в ближайшие сутки установится сухая и теплая погода

В Украине в ближайшие сутки 23 мая над территорией страны будет господствовать теплая воздушная масса, поэтому ожидается повышение температуры, особенно дневной, сообщает Укргидрометцентр. Поле повышенного атмосферного давления в большинстве областей Украины обеспечит сухую погоду.



Без осадков, лишь днем в западных, восточных областях и Приазовье местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 16°, днем 23-28°.



В Киеве 23 мая без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 мая самая высокая температура днем была 32,2° в 2007 году, самая низкая ночью 0,9° в 1904 году.



В Украине 24 мая в восточной части страны и Приазовье ожидаются кратковременные дожди, грозы; на остальной территории ночью – без осадков, а днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 10-15°, на юге и востоке до 18°; днем 23-28°, в западных областях 20-25°.



В Киеве 24 мая ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.



По состоянию на 9:00 вторника, 22 мая, температура воды в Черном и Азовском морях была 18-22°; в Днепре возле Киева 19°.

