Президент Эстонии посетит Донбасс

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) едет на Донбасс, чтобы лично убедиться, что война на востоке Украины угрожает всей Европе.



"Я посещу восточный регион Украины именно для того, чтобы убедиться, что конфликт находится в горячей стадии, и что это не "замороженный" конфликт, что это тот конфликт, который влияет каждый день на жизнь людей, и что это конфликт, который угрожает всей Европе", - сказала К.Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко во вторник в Киеве.



Президент Эстонии отметила, что ей необходимо узнать о ситуации на востоке Украины, на передовой, на линии столкновения для того, чтобы продолжить максимальное давление на агрессора.

