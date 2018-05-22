Зарегистрирована смертельно опасная для человечества инфекция

Зарегистрирована смертельно опасная для человечества инфекция

Как минимум девять человек на юге Индии умерли от инфекции, вызванной смертельно опасным вирусом Нипах, который провоцирует воспаление мозга и респираторные заболевания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) причисляет инфекцию к тем, что могут вызвать глобальную эпидемию. Об этом сообщает издание Science Alert.

Вирус Нипах — относительно недавно выявленный инфекционный агент. Его обнаружили в 1999 году во время вспышки болезни в Малайзии. Переносчиком являются представители семейства крылановых (Pteropodidae), в том числе летучие лисицы. Инфекция встречается в Австралии, Бангладеш, Индии, Китае, Таиланде и Африке. От рукокрылых вирус может переходить на других животных, включая свиней и человека, а также передаваться от человека к человеку через слюну. В настоящее время от болезни не существует лекарств и вакцин, и умирает от 40 до 75 процентов зараженных.

Новая вспышка произошла в городе Кожикод в индийском штате Керала. Результаты анализов подтвердили, что у троих из девяти погибших в организме был вирус Нипах. Кроме того, с подозрением на инфекцию госпитализированы еще 25 человек.

Болезнь может протекать бессимптомно, но чаще развивается энцефалит. Пациенты жалуются на мышечную слабость, боль в горле, повышенную температуру, затем появляются признаки поражения центральной нервной системы, что заканчивается комой. В некоторых случаях поражаются легкие, и может возникнуть острая дыхательная недостаточность. Даже если человек пережил первичную инфекцию, вирус может повторно активироваться через месяцы или годы. У выздоровевших могут наблюдаться постоянные неврологические симптомы, включая изменения личности.