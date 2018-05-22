Зарегистрирована смертельно опасная для человечества инфекция

Как минимум девять человек на юге Индии умерли от инфекции, вызванной смертельно опасным вирусом Нипах, который провоцирует воспаление мозга и респираторные заболевания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) причисляет инфекцию к тем, что могут вызвать глобальную эпидемию. Об этом сообщает издание Science Alert.



Вирус Нипах — относительно недавно выявленный инфекционный агент. Его обнаружили в 1999 году во время вспышки болезни в Малайзии. Переносчиком являются представители семейства крылановых (Pteropodidae), в том числе летучие лисицы. Инфекция встречается в Австралии, Бангладеш, Индии, Китае, Таиланде и Африке. От рукокрылых вирус может переходить на других животных, включая свиней и человека, а также передаваться от человека к человеку через слюну. В настоящее время от болезни не существует лекарств и вакцин, и умирает от 40 до 75 процентов зараженных.



Новая вспышка произошла в городе Кожикод в индийском штате Керала. Результаты анализов подтвердили, что у троих из девяти погибших в организме был вирус Нипах. Кроме того, с подозрением на инфекцию госпитализированы еще 25 человек.



Болезнь может протекать бессимптомно, но чаще развивается энцефалит. Пациенты жалуются на мышечную слабость, боль в горле, повышенную температуру, затем появляются признаки поражения центральной нервной системы, что заканчивается комой. В некоторых случаях поражаются легкие, и может возникнуть острая дыхательная недостаточность. Даже если человек пережил первичную инфекцию, вирус может повторно активироваться через месяцы или годы. У выздоровевших могут наблюдаться постоянные неврологические симптомы, включая изменения личности.

