НАПК нашло разногласия в декларации Гонтаревой на $2 тысячи

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило ряд нарушений во время проверки декларации экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой за 2016 год. Об этом сообщает НАПК, передает “Украинская правда”.



В декларации не указаны регистрационные и кадастровые номера части задекларированных объектов недвижимости; информация относительно общества, в котором сын имеет корпоративные права, не продублирована в разделе, что касается бенефициарного права; не указано часть дохода, в том числе и членов семьи, в виде дивидендов, процентов и дополнительного блага; неверно указана сумма дохода сына в виде заработной платы.



В общем недостоверные сведения в декларации, которые имеют денежное измерение, составляют сумму 57 тысяч 398 гривен, сообщает НАПК.



При этом в НАПК объяснили, что Гонтареву к ответственности не привлекут, поскольку отсутствуют основания.



"Учитывая, что административная ответственность за декларирование недостоверных сведений наступает лишь в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который на день представления декларации должностным лицом составлял 1600 гривен, основания для привлечения субъекта декларирования к административной или уголовной ответственности отсутствуют", - подытожили в агентстве.

