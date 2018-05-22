Порошенко: Украина делает всё возможное для скорейшего освобождения заложников и политзаключенных

Украина делает всё, чтобы как можно скорее освободить заложников и политзаключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях, заявляет президент Украины Петр Порошенко.



"Мы делаем все, что от нас зависит, для того, чтобы обеспечить … давление на российского президента для того, чтобы он, наконец, дал поручение и процесс, который мы начали в конце прошлого года, когда нам удалось освободить 74 заложника, мы обязательно как можно скорее продолжим, чтобы украинские герои как можно скорее вернулись домой", - заявил П.Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) во вторник в Киеве.



Он также напомнил, что на всех переговорах поднимается вопрос освобождения граждан Украины.



"Не существует ни одних международных переговоров - ни с нашими европейскими партнерами, ни с нашими американскими партнерами, где бы мы не поднимали вопрос необходимости как можно скорейшего освобождения украинских заложников, которые незаконно удерживаются как на оккупированной территории, так и политических заключенных, которых Россия держит в тюрьмах оккупированного Крыма и на территории Российской Федерации", - подчеркнул глава Украинского государства.



По его словам, на сегодняшних переговорах поднимался этот вопрос.



"Мы обсуждали это с госпожой президентом, скоординировали наши действия, поскольку освобождение заложников является составляющей Минских соглашений, где Россия взяла на себя прямые обязательства по освобождению заложников. Речь идет о Сущенко, Сенцове, Кольченко и многих других, речь идет о крымских татарах, об украинских военнослужащих, никого мы не забываем", - заверил президент Украины.

