Аваков показал видео о "грязных махинациях" в украинском футболе

Министр внутренних дел Арсен Аваков показал материалы оперативного видео, где приведены цифры и показан механизм "грязных махинаций" в укранском футболе. Видео министр обнародовал в Facebook по результатам спецоперации по прекращению деятельности преступных групп, которые организовали разветвленную систему "договорных" футбольных матчей, передает УНН.



"Завершилась фундаментальная полицейская спецоперация по прекращению деятельности преступных групп, которые организовали разветвленную систему “договорных” матчей по футболу. Больше двух лет Департамент защиты экономики Нацполиции вел наблюдение и документировал активную работу пяти преступных групп по организации договорных матчей с заранее “фиксированным” результатом", - отметил он.



С его слов, для получения “правильного” счета в матче, "использовались любые методы: от подкупа игроков, арбитров, собственников клубов до запугивания и угроз". "Суммы “вознаграждения” за нужный результат — победу или ничью — составляли от 30 до 100 тысяч гривень", - добавил министр.







"Заранее зная результат игры, участники преступных групп делали ставки в букмекерских конторах, зарегистрированных в странах Азии, и получали огромные прибыли. Благодаря анонимности, непрозрачности и бесконтрольности тотализаторов в этих странах, своеобразный “футбольный бизнес” приносил организаторам до 5 миллионов долларов ежегодно", - добавил Аваков.



"В приведенном ниже ролике представлены разрешенные следствием к обнародованию материалы оперативного видео, приведены цифры и показан механизм грязных махинаций", - сообщил он о видео.

