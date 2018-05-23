Порошенко ввел в действие решение о выходе из СНГ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Соответствующий документ обнародован на сайте главы украинского государства во вторник, 22 мая.

В то же время само решение СНБО, введенное в действие данным указом, на сайте президента не обнародовано, так как имеет гриф "для служебного пользования".



Контроль за выполнением этого решения Порошенко возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.



Напомним, 2 мая СНБО Украины принял решение о прекращении участия страны в координационных советах СНГ. Ведомство поручило МИД принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.



В свою очередь Россия заявила, что выход Украины из органов СНГ может занять не менее года.

