Вашингтон расширил персональные санкции против Тегерана

США расширили персональные санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов во вторник, 22 мая.



Санкции введены против пяти иранцев, которые, по данным Штатов, обеспечили повстанцев-хуситов в Йемене советами и вооружением, которое затем использовалось для ракетных ударов по городам и нефтяной инфраструктуре в Саудовской Аравии.



Под эти санкции попали пять иранцев - это Мехди Азарпишех, Мохаммед Джафари, Махмуд Каземабад, Джавад Шир Амин и Саид Мохаммед Терани. Так, в Вашингтоне заявляют, что первые четыре человека работали с хуситами через Революционные гвардии Ирана, а Терани помогал финансировать Революционное гвардии.



Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о "крупнейших санкциях в истории" и "беспрецедентном финансовом давлении на режим в Иране". В ответ Министерство иностранных дел Ирана пригрозило США "судебным преследованием".

