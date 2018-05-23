Рада одобрила законопроект об изменении правил использования земельных массивов

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении комплексный законопроект №6049-д, направленный на решение вопроса коллективной собственности на землю, совершенствование правил землепользования в массивах и стимулирования орошения.



За такое решение проголосовал 251 народный депутат во время "аграрного дня" в Верховной Раде во вторник.



Согласно документу, земли коллективных сельскохозяйственных предприятий, деятельность которых прекращена, передаются в коммунальную собственность общины, на территории которой они находятся.



В случае если до 2020 года не будет осуществлено дораспределение остатков земель существующих коллективных с/х предприятий их членами, а также не будет оформлено право собственности на неистребованные и нераспределенные паи, считается, что субъекты права коллективной собственности отказались от прав на землю. Поэтому указанные земли по решению суда передаются в коммунальную собственность в порядке признания имущества бесхозным. В то же время органы местного самоуправления имеют право передавать коллективные земли в аренду до оформления гражданами права собственности на них.



Законопроект вводит понятие массива земель с/х назначения. В рамках таких массивов аграрии получат возможность обмениваться участками, заключать договоры субаренды без согласия арендодателей, арендовать полевые дороги и оптимизировать площади в обработке. Аграрии, которые владеют/пользуются более 75% массива будут иметь преимущественные права перед другими пользователями массива.



Законопроект также определяет порядок инвентаризации земельных участков, которая предусмотрена перед созданием массивов. Как предполагается, она будет способствовать наполнению Государственного земельного кадастра. Ее результаты будут утверждаться органами местного самоуправления.



В части мелиорации земель законопроект №6049-д предусматривает защиту прав аграриев, которые улучшают и восстанавливают гидротехнические мелиоративные системы. Кроме того внедряется механизм постоянных или срочных земельных сервитутов для осуществления мероприятий по мелиорации земель, которые могут устанавливаться как договором, так и по решению суда.



Отмечается, что пользователи земельных участков, на которых осуществляется гидротехническая мелиорация, имеют право требовать компенсацию расходов по гидротехнической мелиорации смежных земельных участков от их владельцев или пользователей.



По мнению генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Тараса Высоцкого, принятие этого документа позволит решить большинство проблем с использованием земель массивов.



"Решение вопроса правового режима коллективной собственности существенно увеличит поступления в местные бюджеты. Это повлияет на развитие сельской инфраструктуры: образования, медицины, дорог. Законопроект станет толчком для развития систем орошения, что позволит увеличить урожайность сельскохозяйственных культур минимум вдвое, что в свою очередь увеличит аграрный ВВП и поступления валютной выручки", - прокомментировал директор УКАБ.



Кроме того, он отметил, что организация землепользования в массивах будет способствовать борьбе с "шахматкой", что уменьшит транзакционные издержки аграрных производителей. Соответственно больше средств будет направлено на инновации и повышение эффективности.

