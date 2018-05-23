Сирия обвинила США в умышленном обстреле нефтяных месторождений

Возглавляемая США международная коалиция умышленно разбомбила сирийские нефтяные месторождения, чтобы власти страны не могли ими пользоваться. Об этом заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.



«Они сделали так, чтобы необходимо было заплатить десятки миллионов долларов для возобновления работы на этих полях», — отметил Микдад.



По его словам, в настоящий момент некоторые нефтяные месторождения контролируются различными группировками, среди которых — отряды «Сирийских демократических сил» (SDF).



«Мы хотим еще раз подчеркнуть, что курды — это составляющая сирийского народа. Мы не хотим, чтобы кто бы то ни был — курд, араб или ассириец — работал в интересах других стран против интересов Сирии. Я надеюсь, что они это поймут», — добавил замглавы сирийского МИДа.

