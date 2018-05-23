Жители Флориды получили от властей оповещение о вторжении зомби

Жители города Лейк Уорт во Флориде в ночь на воскресенье, 20 мая, получили от властей оповещение о вторжении зомби, сообщает Palm Beach Post.



Отмечается, что сообщение пришло во время отключения электроэнергии.



По утверждению властей, при подобных инцидентах автоматически начинается рассылка уведомлений жителям, причем для каждого ЧП заготовлено отдельное сообщение.



"Кто-то внес правки, и получилось то, что вы видели. Кто-то добавил сообщение о вторжении зомби", - сказал официальный представитель мэрии Бер Керр, уточнив, что к этому не причастны работники или недавно уволившиеся сотрудники.



В сообщении говорилось, что сроки восстановления электроснабжения неизвестны из-за активности зомби. Его получили почти 8 тысяч человек. Однако, через 27 минут подача электроэнергии была восстановлена.



Властям города пришлось извинились перед жителями города за ложную тревогу о восстании зомби.



"Я хочу подчеркнуть, что в Лейк Уорт нет зомби, и принести извинения за системное оповещение", - заявил Бен Керр.

