Аэропорт "Борисполь" намерен открыть терминал "F" через год

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) намерен запустить терминал "F" к началу летней навигации 2019 года, сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне на пресс-конференции в среду.



Он не связывает открытие этого терминала с началом работы в аэропорту крупнейшей европейской лоукост-авиакомпании Ryanair.



"В пиковые нагрузки аэропорт "Борисполь" исчерпал свои возможности, так что терминал "F" откроем к летней навигации 2019 года ", - сказал он.



Ранее руководитель аэропорта Павел Рябикин заявлял, что в случае, если авиакомпания Ryanair обеспечит не менее 15 рейсов в день, ныне законсервированный терминал "F" будет открыт.



Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим аэропортом Украины с общей занимаемой площадью около 1000 га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м и шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м и шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

