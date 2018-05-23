Формула бессмыслицы: три мифа за день

Конечно, на пальму первенства в развенчании мифов в Украине закономерно претендует и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая буквально вчера, 22 мая 2018 года, развенчала сразу шесть мифов о психах и заверила украинцев, что в них ничего страшного нет. В психах, разумеется, а не в украинцах. Потому что каждый десятый человек в мире – расстроенный депрессией, а каждый сотый – шизофреник. Но поскольку, уверяет мадам Супрун, не все они обязательно живут в Украине, то и бояться нечего. Не знаю, десятая она или сотая, на всякий случай поверим Супрун на слово.



Однако не могу на расстраивать совсем другие очень похожие на мифы события, которые тоже случились 22 мая и интерпретация которых явно рассчитана именно на тех, кого Супрун предлагает не бояться. То есть на людей с явно нарушенным восприятием действительности, готовых любую, даже откровенную бессмыслицу воспринимать как жизненную данность, которой нужно руководствоваться. И в вере в мифы нет ничего страшного, это даже возвышает душу. Но вот жить по мифам... Это как в легенде про Дедала и его сына Икара: мечтать о полетах можно и нужно, но вот если парить на восковых крыльях под безжалостным солнцем, то можно и навернуться...



И очень важно – не жить мифологией в политике: так могут навернуться и пострадать целые государства и их народы, оказавшись в тупике. Например, вчера стали известны результаты опроса социологической группы «Рейтинг» относительно желания украинцев вступить в НАТО и там, как говорится, забыться «за сенью дружеских штыков» в покое и благодушии. Все «керманычи» Украины в один голос, то громко, то тише (в зависимости видимо, от обострения душевного) говорят: украинцы в большинстве своем хотят вырваться из-под тлетворно-уничижительного влияния «савецкой империи» и ее наследницы – путинской России и немедленно, всей страной, войти в НАТО. И гарант нации недавно выступил и поклялся, что обязательно так и сделает – введет Украину в Альянс: «...Я буду продолжать эту работу ровно столько, сколько даст силы Господь Бог, сколько времени мне отмеряет украинский народ, который является единственным источником власти в соответствии с Конституцией. ...Моя миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества, – сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи».



«Рейтинг» говорит обратное: если бы референдум о вступлении в НАТО проходил в марте этого года, то только 43% опрошенных высказались бы за это, 33% – выступили против. Еще 7% вообще не намерены голосовать, а 18% пока не определились с ответом. И что самое удивительное: этому исследованию приходится верить, потому что проводилось оно не на деньги Путина, как кто-то из патриотов мог подумать, оценивая «промосковские» результаты, а финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID)

Самый прикольный миф «родила», вы не поверите, Виктория Сюмар, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации, которая на фото вверху так фривольно выгнулась возле Арсения Яценюка, как бы подтверждая: флюиды от пацана с бабами и не такое творят. Все дело в том, что 22 мая отпраздновал свое 44-летие экс-премьер-министр и лидер партии «Народный фронт» («НФ») Арсений Яценюк

Это был чудесный вынос. Аплодисменты были всенародные...

Но вот «Рейтинг» говорит обратное: если бы референдум о вступлении в НАТО проходил в марте этого года, то только 43% опрошенных высказались бы за это, 33% – выступили против. Еще 7% вообще не намерены голосовать, а 18% пока не определились с ответом. И что самое удивительное: этому исследованию приходится верить, потому что проводилось оно не на деньги Путина, как кто-то из патриотов мог подумать, оценивая «промосковские» результаты, а финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID). И утешить «натофилов» может только одно: их количество колеблется все время: в марте 2014 года за НАТО высказались 34% и 43% – против. В сентябре 2016 года в поддержку вступления выступали 43% опрошенных, а 29% – против. В декабре 2017 года, по данным опроса того же «Рейтинга», вступление в НАТО поддерживали 37% респондентов, а 26% были против. Но референдум-то о вступлении сдуру некоторые горячие головы готовы провести хоть сегодня.И гарант не против. Несмотря даже на то, что удивительную вещь как-то высказал даже признанный «украинофил» экс-посол США в Украине и специалист по вопросам Украины и России Стивен Пайфер. По его мнению, президент Украины вводит общественность в заблуждение обещанием скорого вступления Украины в НАТО – это процесс длительный и опасный своей предсказуемой непредсказуемостью. «Я немного удивлен, когда президент Порошенко говорит о членстве Украины в НАТО как о близкой цели, потому что процесс присоединения к НАТО сложный и долгий. ...Приняв Украину в НАТО в понедельник, уже во вторник Альянс окажется в ситуации войны с Россией, и это проблема. Вряд ли сейчас есть готовый вариант решения». Потому что, уверен Пайфер, НАТО, в частности, без особенного энтузиазма относится к появлению Украины в Альянсе до тех пор, пока российские военные находятся на Донбассе и в Крыму.И сказал это Пайфер не где-нибудь за бугром, а в интервью украинскому изданию «Новое время», где можно было бы и почитать. Но гарант-то, кажется, готов предъявить стране новый миф – о скорой и немедленной победе над Россией, которую он возглавит лично, ибо убедился в ее неминуемости. На одном из полигонов ВСУ он лично проконтролировал использование переносного противотанкового ракетного комплекса «Джавелин». Их недавно США передали Украине. И гарант, полюбовавшись тем, что комплекс сделал, если верить военным, не с макетом, а с настоящим танком, записал у себя на странице: «Наконец этот день настал! Сегодня впервые в Украине прошли пуски ракетных комплексов «Javelin». Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно возросли. Это очень эффективное оборонительное оружие, применяемое в случае наступления России на позиции украинских войск».И все было бы хорошо, если бы: а) США разрешили использовать «Джавелины» в зоне ООС в Донбассе; б) Россия таки ввела свои войска, а ВСУ имели бы реальные возможности их победить; в) у России не было чем ответить на «Джавелины»; в) ожидание Чемпионата мира по футболу в России, который, по общему мнению, сдерживает ее от резких шагов в отношении Украины, длилось вечно, а не закончилось в средине июля сего года, когда у Москвы таки развяжутся руки. Так что пока, как говорится, есть проблемы. И они могут быть вообще страшными, когда Россию таки вынудят, на да Бог, конечно, «прийти на войну»...И самый прикольный миф «родила», вы не поверите, Виктория Сюмар, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации, которая на фото вверху так фривольно выгнулась возле Арсения Яценюка, как бы подтверждая: флюиды от пацана с бабами и не такое творят. Все дело в том, что 22 мая отпраздновал свое 44-летие экс-премьер-министр и лидер партии «Народный фронт» («НФ») Арсений Яценюк. Он известен в простонародье как «Сеня Кролик», который, тем не менее, не оставляет надежд вернуться в большую политику и занять там подобающее место – как-никак фракция «НФ» в Раде – одна из составляющих правящей в стране «демократической коалиции».Это место Яценюку искали давно. В прошлом году уже упомянутая Сюмар, например, рассказывала, что нардепы буквально изнывают от желания видеть Арсения Петровича на должности председателя Нацбанка Украины. Вместо Валерии Гонтаревой, которая-де, сказала Сюмар, «является лидером недоверия среди всех политиков, все из-за курса НБУ на зачистку банковской сферы и на плавающий курс, мы опускаем гривну и не кредитуем экономику». Но, слава Богу, Нацбанк как-то пронесло с Сеней...Теперь вот обсуждаются новые должности: то ли вообще президент страны, то ли опять премьер, но с расширенными полномочиями. За счет полномочий президента, разумеется. Фронтменом продвижения Яценюка во власть неожиданно для многих выступил его коллега по «НФ» и глава МВД Арсен Аваков, который публично заявил, что не видит нынешнего гаранта нации «единым демократическим кандидатом» на президентских выборах-2019. Потом он и вообще высказался за то, чтобы сделать Украину парламентской республикой и все властные полномочия передать премьеру. А теперь вот Аваков сообщил, что в начале мая Нацполиция Украины открыла уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Яценюка на посту премьера. По части 1 статьи 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля), по которой «вмешателям» светит по максимуму 2 года тюряги. Нацполиция по этому поводу сообщила: «Следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла. По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц. По информации народного депутата Украины Александра Онищенко, только в течение 2015-2016 годов на подобные акции было потрачено более 30 млн. долл.». А беглый нардеп Александр Онищенко подтвердил: по заказу гаранта нации таки проводил кампанию по дискредитации Арсения Яценюка с целью отставки того с поста премьер-министра Украины. Фамилия гаранта в деле пока не фигурирует, но вы же понимаете значение слова «пока»...Но даже не это главное в прояценюковской мифологии. В последнее время он делает все, чтобы явиться миру не «Кроликом», а эдаким заматеревшим мачо, человеком, стойко переносящим все тяготы и лишения политической службы, что только делает его более мужественным и надежным. И в кресле и, извините, в постели. Хоть с врагом, хоть с любимой. Сам Яценюк по этому поводу даже обзавелся (чуть не написал «запаршивел») мужественной, как ему кажется, бородой, которая и должна выгодно закрепить предлагаемые метаморфозы. А вот быть ответственной за мифотворческий мачизм Яценюка, похоже, добровольно взялась Сюмар. Ну, та, что так сексапильно выгнулась на фото. А что она написала по поводу своих поздравлений мачо нации даже как-то цитировать не хочется – скрытый, но хорошо просматриваемый секс-харассмент на политическом поприще так и прет. Она даже фотку подписала так, чтобы и объект обожания, и другие женщины ее поняли: «Ну, и запощу эту фотку. Мы же с Вами в «форме»)). Пусть так будет и впредь». А что за «форма», и что за «впредь», догадывайтесь, мол, сами. И спешите, а то место будет занято. Место возле кого? А вот он, утверждает Сюмар: «Есть люди, которым Господь «выписал» особенную жизнь. Не линейную. Скорее похожую на американские горки. Он из таких. Один из самых молодых и интеллектуальных украинских политиков, которому уже в 40 лет пришлось взять ответственность за экономику страны во время серьезного кризиса и войны»...И дальше все в таком же духе. Но миф, увы, остается мифом. Равно как и жаба не становится соколом, сколько ни дуй в нее воздух через зад и соломинку. Это вам скажет каждый украинец, который в детстве пробавлялся такой «аэродинамикой» на сельском пруду. Так и в политике: сколько ни надувай рейтинг искусственно, он может «выстрелить» раз, как с Яценюком и его «НФ» в 2014-м. И бессмысленно верить в рецидив. Особенно сейчас, на фоне общей, если хотите, совместной деятельности пропрезидентских и прояценюковских «керманычей» на ниве управления страной. Рейтинг как упал ниже городской канализации, так за последние годы иначе и не отсвечивал......Сказочнее последнего мифа может быть разве что попытка связать усиление роли украинского казачества в жизни украинского же общества с избранием «гетманом всея Украины» экс-нардепа и лидера Партии защитников Отечества Юрия Кармазина, которого еще зачем-то окрестили еще и «казацким генералом». «Всевеликий совет казачеств Украины» (?????) проделал этот кульбит чуть раньше в Киеве – 19 мая. И это даже не миф, а настоящий мифяра или мифище, если так можно выразиться. Каков гетман, таково и казачество и таково его влияние. Но об этом как-то позже. Только скажу напоследок: перед Кармазиным «гетманом» был Виктор Ющенко...