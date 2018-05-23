Нардепы рассмотрели 10-ю часть поправок к законопроекту об АКС и разошлись

Верховная Рада рассмотрела более двух сотен из 1927 поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде в среду и закрыли пленарное заседание.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на утреннем пленарном заседании парламента в среду депутаты рассмотрели 235 поправок.



Закрывая пленарное заседание парламента, председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что рассмотрение поправок продолжится в четверг.

