"Укрзализныця" назначила еще четыре дополнительных поезда на Троицу

"Укрзализныця" назначила еще четыре дополнительных поезда на период с 25 по 29 мая 2018 года (Троица), увеличив их общее количество до 17, сообщила компания.



Так, поезд № 755/756 Киев - Львов отправится в путь 25 и 28 мая. Отправление из Киева назначено на 23:31, прибытие в Киев в 5:43 следующего дня. В обратном направлении отправление из Львова в 23:00 и прибытие в Киев в 5:18 следующего дня.



Поезд № 151 Киев - Херсон будет курсировать 28 мая с отправлением из Киева в 08:00 и прибытием в Херсон в 18:57. В обратном направлении отправление назначено на 09:30, а прибытие в Киев - на 19:16.



Поезд № 223/224 Киев - Одесса осуществит рейсы 28 мая с отправлением из Киева в 7:38 и прибытием в Одессу в 18:15. В обратном направлении отправление из Одессы назначено на 11:07 и прибытие в Киев - на 20:37.



Поезд № 272/271 Одесса - Харьков будет курсировать 24, 26 и 28 мая в Харьков и 25, 27 и 29 мая - в Одессу. Отправление из Одессы в 16:01, прибытие в Харьков в 8:02. В обратном направлении поезд отправится в 16:13 и прибудет в Одессу в 9:03.



Также на Троицу "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы графиковых поездов.



Билеты на дополнительные поезда уже можно приобрести в железнодорожных кассах или в онлайн-системе продажи.

