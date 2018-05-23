Выявлена неожиданная опасность сидячего образа жизни

Ученые Миланского университета выяснили, что физическая нагрузка на мышцы ног снижает риск возникновения нейродегенеративных заболеваний, включая рассеянный склероз или атрофию спинного мозга, а также препятствует их прогрессу. Статья специалистов опубликована в журнале Frontiers in Neuroscience. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



Эксперимент длительностью 28 дней провели на мышах, хвост которых был привязан к клетке таким образом, что животные могли свободно перемещаться только на передних лапах. В течение опыта грызуны нормально питались и не демонстрировали признаков стресса. После этого ученые проанализировали субвентрикулярную зону мозга, которая поставляет новые нейроны на протяжении всей жизни организма.



Оказалось, что обездвиживание задних лап уменьшало количество нервных стволовых клеток на 70 процентов по сравнению с контрольной группой животных. Многие нейроны и олигодендроциты, изолирующие нервные ткани и улучшающие передачу импульсов, не созревали полностью.



Ученые пришли к выводу, что упражнения для ног обеспечивают генерацию сигналов, обеспечивающих производство здоровых нервных клеток. Отсутствие физической активности снижает обеспеченность тканей кислородом, что создает анаэробную среду и изменяет метаболизм в нейронах. Кроме того, снижается активность некоторых генов, включая CDK5Rap1, отвечающий за нормальное функционирование митохондрий.

