Иран способен вернуться к прежним темпам развития ядерной программы

Иран способен вернуться к прежним темпам развития своей ядерной программы, которые были до заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).



Об этом заявил руководитель Организации по атомной энергии республики Али Акбар Салехи, сообщает в среду агентство IRNA.



"В ряде секторов атомной промышленности мы обладаем необходимым потенциалом, чтобы вернуться к прежнему уровню [развития ядерной программы], который был до заключения СВПД, - отметил Салехи. - Однако я надеюсь, что до этого не дойдет". Он также отметил, что атомная промышленность Ирана "находится на хорошем уровне и продолжает развиваться в коммерческих целях".



Салехи коснулся роли российских технологий в развитии иранской ядерной программы в мирных целях. "После СВПД мы при помощи России смогли перейти к обогащению [различных] стабильных изотопов, при том что до СВПД мы могли обогащать только уран", - добавил он.



СВПД предусматривает активное участие России в реализации этих договоренностей. В частности, это касается вывоза из Ирана низкообогащенного урана в обмен на природный, совместного с иранской стороной запуска производства стабильных изотопов на объекте в Фордо. В январе 2017 года топливная компания ТВЭЛ и Иранская компания передовых технологий подписали контракт на предпроектные работы по модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо с целью производства стабильных изотопов.

