Отсутствие ночного сна быстро сказывается на здоровье

Американские ученые утверждают, что всего пара ночных смен могут изменить процесс синтеза 100 различных белков, в том числе соединений, отвечающих за регулирование уровня сахара в крови, энергетический обмен и иммунный ответ. Такие нарушения быстро отражаются на здоровье и нередко приводят к развитию серьезных заболеваний, сообщает Medical Xpress.



Специалисты из Университета Колорадо пригласили для участия в исследовании 6 здоровых мужчин в возрасте 20 лет. В течение шести дней ученые тщательно следили за сном и питанием молодых людей. Первые два дня участники придерживались нормального графика, а затем их постепенно перевели на режим, при котором они спали днем и ели по ночам.



Исследователи изучали состав крови добровольцев каждые 4 часа. Ученые обнаружили: у 129 белков поменялся суточный ритм выработки после изменения режима сна и питания. Среди этих белков был и глюкагон. Нарушения в его синтезе могут провоцировать диабет. Кроме того, специалисты выяснили, что ночное бодрствование тормозит расход энергии. Это повышает риск набора лишнего веса.

