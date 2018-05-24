СМИ: европейцы возмутились организацией финала Лиги чемпионов в Киеве

Европейские болельщики возмущены организацией финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве, пишет RT.



Поклонники футбола, желающие посмотреть на противостояние "Реала" и "Ливерпуля", столкнулись с многочисленными проблемами, причем задолго до матча.



Так, одна из них — завышенные цены на билеты в день финала. Как отмечают в RT, перелет из Лондона в Киев на время проведения матча будет стоить $1633, а уже через несколько дней цена опустится до $359.



При этом авиакомпании не связывают повышение цен на рейсы с попыткой нажиться на туристах. "Дополнительные рейсы для болельщиков способствовали росту затрат компаний-перевозчиков, что, в свою очередь, повлияло на цены на посадочные места ", — цитирует телеканал представителя официального партнера Ливерпуля, туристического агентства Thomas Cook.



Другие проблемы, связанные с перелетом — нехватка самолетов, низкая пропускная способность аэропорта Борисполь и долгое время пересадки. В некоторых случаях перелет из Лондона в Киев в период с 23 по 26 мая может занять от 18 до 28 часов.



Кроме того, у болельщиков возникают трудности с размещением. Цены на жилье в Киеве выросли в десятки раз: в одной из гостиниц 26 мая можно будет пожить за $1155, в таком же номере 2 июня — за $21.



Тех же, кто забронировал жилье заранее, могут ждать неприятные сюрпризы. Так, болельщица "Реала" Мария Гарсия-Мейя Сид заплатила за апартаменты в Киеве, однако через некоторое время выяснилось, что ее бронь отменили. На тот момент она могла бы снять то же жилье только за сумму, в пять раз превышающую первоначальную.



Тем не менее, о ее истории узнали журналисты газеты Kyiv Post, которые предложили ей бесплатное проживание. Многие другие киевляне поступают таким же образом, создавая в группах в соцсетях объявления о бесплатном жилье.



Еще одна проблема непосредственно связана с киевским стадионом "Олимпийский". Его вместимость составляет 70 тысяч человек, однако всего клубам предоставили около 33 тысяч билетов, что вызвало возмущение болельщиков.



Кроме того, многие из них жалуются на высокие цены, за которые далеко не каждый из них готов выкупить свои места. С точки зрения болельщика "Реала" Начо Виньоте, некоторые настоящие поклонники футбола будут вынуждены остаться дома. Он назвал предстоящий финал "праздником не для фанатов, а для УЕФА".



Тони Баррет, глава отдела по работе с болельщиками клуба "Ливерпуль", ранее назвал у себя в Twitter "ночным кошмаром" подготовку к путешествию в Киев. "Решение проводить финал в месте, до которого так долго и дорого добираться — это то, что люди, принявшие его, должны объяснить. Само по себе оно предполагает, что в футболе что-то сломалось, раз с духом игры поступают таким вот образом", — написал он.

