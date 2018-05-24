Корпорация фейков

Люто присоединяюсь к требованиям Администрации президента немедленно опровергнуть откровенную дезинформацию, фейк и просто инсинуацию о якобы проплаченной встрече президента Украины с Дональдом Трампом. Корпорация BBC, известная своей одиозностью и проплаченным пропагандизмом еще со времен «холодной войны», растиражировала «утку» в виде «развесистого петуха» о якобы получении личным адвокатом Трампа Майклом Коэном секретного платежа в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию встречи лидеров двух сверхдержав в июне прошлого года.



Буквально за версту несет заказухой от подобной «новости». Источник BBC даже, с...ка, не знает точной суммы. То ли четыреста тысяч, то ли шестьсот. И после этого они претендуют на звание СМИ с высокой культурой быта и журналистских стандартов?! Даже не хочу тратить время на опровержение этого фейка в виде лжи, растиражированного марионетками ФСБ.



Все знают, что за встречу с Петром Алексеевичем мировые лидеры готовы отдать последнюю рубаху и дорогие наручные часы «Вашерон Константин». Но их ожидает чудовищный облом. Никто не может купить право сфоткаться с гарантом безопасности ЕС ни за какие деньги. «Коля», конечно, «хороший парень», но даже он не смог организовать себе пятиминутное свидание с аналогом ушедшего из жизни Черчилля.



Я четко вижу заказчика данной информационной провокации, призванной омрачить безоблачные, абсолютно стратегические отношения между Америкой и Украиной – двумя лидерами современного цивилизованного мира. Это либо Путин, либо Тимошенко, либо оба вместе.



Наш коварный враг не выдержал демонстрации мощи и поэтому решил подло и низко отомстить с помощью лондонских наймитов. Да… Разочаровали меня англичане. И это после всего, что мы для них сделали. Когда около пиццерии отравили Скрипалей, вся нация мгновенно разделила горе Лондона. Мы, как всегда, сплотились в борьбе с агрессией РФ, осудили, заклеймили и стали фоткаться с табличками «жесуискрипаль»



Петр Алексеевич может твердо рассчитывать на мою горячую поддержку в деле борьбы с фейками бибисишной пропагнды. Меня, как и тысячи других патриотов, абсолютно не смущают заказные рейтинги продажных социологов, которые тоже пытаются порочить честь и достоинство лидера Украины. Мы все верим в прекрасный конец

Главное, сволочи, как четко рассчитали время: именно в День морской пехоты нации появилась данная порция информационного бибисишного дерьма, сваренного по рецептам КГБ. Не знаю, в чем здесь символизм, но, чувствую, он есть. Добавьте к этому историческое испытание на секретном полигоне в степях Украины долгожданного «Джавелина». Лично верховный главнокомандующий контролировал, чтобы никто не спи…дил дорогостоящее оборонное вооружение американского производства, от которого в Кремле все просыпаются в холодном поту.Первым же выстрелом «джава» (так любовно называют пользователи расово правильных форумов этот намного перегнавший свое время продукт передовой военной мысли ВПК США) поразил все цели. Были поражены гарант, сопровождающие его лица, группа мирно пасущихся коров и условная цель. В целях секретности результаты выстрела не показывали. Ну мы же все с вами понимаем: разведка агрессора готова пойти на все, чтобы хоть одним глазком посмотреть на новейшую вундервафлю, поступившую на вооружение морской пехоты Украины. Да, у нас нет военно-морского флота, но зато есть пехотинцы, закаленные в боях под Мариуполем и в других морских портах суверенной, независимой державы.Наш коварный враг не выдержал демонстрации мощи и поэтому решил подло и низко отомстить с помощью лондонских наймитов. Да… Разочаровали меня англичане. И это после всего, что мы для них сделали. Когда около пиццерии отравили Скрипалей, вся нация мгновенно разделила горе Лондона. Мы, как всегда, сплотились в борьбе с агрессией РФ, осудили, заклеймили и стали фоткаться с табличками «жесуискрипаль». Затаив дыхание ждали новостей из Англии. Перевыполнили план по санкциям, которые весь цивилизованный мир за исключением некоторых уродов, наложил на Москву. Мы оплакивали невинную смерть кота Скрипалей и недоумевали, как можно было выжить после применения абсолютно парализующего газа «Новичок». Ни один украинец не сомневался в том, что варварское отравляющее вещество, убивающее все на своем пути, произведено в тайной лаборатории под Новосибирском.Митинги, протесты, флешмобы и лайки сыпались как из бездонного рога той же коровы, ставшей свидетельницей исторического выстрела из «Джавелина». Просто залп «Авроры» какой-то. 13 российских дипломатов были с позором изгнаны из Киева под крики и улюлюканье толпы. Отношения между Лондоном и Киевом переживали пик. Просто пик.Вот почему ложный фейк корпорации BBC так больно ударил по самосознанию нации. Заказчики данного пасквиля рассчитывали на то, что кто-то поверит в проплаченный характер исторической встречи Порошенко и Трампа, давшей мощный толчок развитию двухсторонних сношений между братскими нациями. Тут, знаете ли, одним судом не обойтись. BBC следует немедленно внести в санкционный список агентов Кремля. Подонки, млять. Совбез должен в течение суток утвердить список организаций в Украине, так или иначе аффилированных с «рупором Кремля». Всех их надо закрыть, а пепел развеять на берегу речки Тетерив. Те медиа, которые перепечатали или же в другой форме способствовали растиражированию фейковой новости, надо внести в список «Миротворца» и закрыть. Нет: сначала закрыть, а затем внести. Так же логичнее будет. И, конечно же, ввести санкции против всех предприятий с британским капиталом. Насчет высылки из страны английских дипломатов ничего не могу сказать, поскольку языком не владею. Но, как минимум, им надо вырубить вай-фай. Действовать необходимо быстро и решительно, наплевав на этику и другие никчемные нормы. Этак они договорятся до того, что крымский мост существует и по нему грузовики ездят. Никакого моста нет! Есть построенный с опережением сроков Бескидский туннель, построенный с применением сверхсовремнных технологий. Он, как справедливо отметил гарант, сближает нацию с Европой и символизирует путь Украины в Европейский Союз.Петр Алексеевич может твердо рассчитывать на мою горячую поддержку в деле борьбы с фейками бибисишной пропагнды. Меня, как и тысячи других патриотов, абсолютно не смущают заказные рейтинги продажных социологов, которые тоже пытаются порочить честь и достоинство лидера Украины. Мы все верим в прекрасный конец.