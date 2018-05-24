Интерпол объявил в розыск заказчика убийства Вороненкова

Интерпол объявил в розыск российского "вора в законе" Владимира Тюрина, который подозревается в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.



Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.



"С 16 мая согласно учетам Генерального секретариата Интерпола упомянутый гражданин объявлен в международный розыск", - сказал он.



Объявлению предшествовала официальная процедура и ходатайства от ГПУ и украинского бюро Интерпола.



"ГПУ обратилась к украинскому бюро Интерпола, передав пакет документов на объявление Тюрина в международный розыск. Украинское бюро Интерпола направило этот пакет документов в Генеральный секретариат Интерпола, где после их изучения было принято решение об удовлетворении ходатайства украинской стороны", - пояснил Тракало.



Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова расстреляли 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева.



По данным ГПУ, организатором убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин, также бывший муж супруги погибшего Вороненкова Марии Максаковой.

