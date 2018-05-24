Ломаченко отказался от титула чемпиона мира по версии WBO

Украинский чемпион мира по боксу Василий Ломаченко принял решение отказаться от одного из своих чемпионских поясов, передает УНН со ссылкой на BoxingScene.



Представители промоутерской компании украинка Top Rank сообщили о решении Ломаченко вернуть пояс WBO, которым он владел в полулегком весе (до 58,967 кг). Причиной решения стало желание продолжить карьеру в легком весе (до 61,235 кг).



Вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти направил письмо Ломаченко представителю Всемирной боксерской организации Франсиско "Пако" Валкарсель.



"Дорогой Пако, надеюсь у тебя все хорошо. Пишу тебе от имени Василия Ломаченко. Как ты знаешь, 12 мая Ломаченко поднялся в весе и отобрал чемпионский титул WBA в легком весе у Хорхе Линареса. Василий высказал пожелание продолжить карьеру в легком весе. Поскольку мы с уважением относимся к титулу WBO, то хотим дать скорее возможность бойцам, которых высоко оценивают, побороться за вакантный титул", - говорится в обращении Моретти.



Заметим, что Ломаченко стал чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе в июне 2016 года, после чего провел четыре успешные защиты пояса.

