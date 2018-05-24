Интернет-издание "Экономические известия" попало в список санкций СНБО Украины

ООО "Медиа Инновейшн групп" (Киев, издатель "Экономических известий"), внесена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.



В приложении к решению СНБО от 2 мая 2018 года, обнародованном на сайте президента Украины, в списке юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры (санкции), указаны ООО "Медиа Инновейшн групп" и ООО "Украинский бизнес портал" (издатель одноименного интернет-журнала). В то же время, упоминание связанного с изданиями еженедельного журнала "Статус. Экономические известия" (его электронной версии) в документе отсутствует.



Данные санкции предусматривают: блокирование активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; запрет пользования радиочастотным ресурсом; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.



Кроме того, согласно санкциям, в отношении "Экономических известий" вводятся: запрет на установление деловых контактов, запрет деятельности на территории Украины, остановка финансовых операций, блокировка счетов, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети интернет к ресурсам сервисам, в том числе к субдоменам, в частности: Eizvestia.com.



Аналогичные санкции вводятся в отношении компании "Украинский бизнес портал" в том числе и для субдомена "ubp.com.ua".



При этом связанный сайт электронной версии еженедельного журнала "Статус. Экономические известия" (является связанным с вышеупомянутыми ресурсами) в документе не упомянут.



Санкции вводятся на срок три года.



Кроме того, Украина сроком на три года продлила санкции в адрес ряда российских СМИ, в том числе "Наше Радио", "РЕН-ТВ", "ТНТ", "НТВ", "ОТР", "Первый канал", "Россия 24", "РТР" и "Россия сегодня".



В то же время, ЗАО "Росбизнесконсалтинг" (РБК) не вошло в обновленный санкционный список, таким образом, выйдя из-под санкций.

