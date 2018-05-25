Uber вышла на прибыльный уровень

Сервис такси Uber вышел на прибыльный уровень в первом квартале 2018 года. Это произошло во многом благодаря объединению операций в России и Азии с другими компаниями. Об этом сообщает The Wall Street Journal в четверг, 24 мая.



Чистая прибыль Uber в минувшем квартале составила $2,46 млрд по сравнению с чистым убытком в размере $847 млн за аналогичный период 2017 года.



Без учета сделок в РФ и Азии, которые фактически представляли продажу активов и принесли компании около $3 млрд, Uber получила бы убыток в размере $550 млн. Это меньше, чем в каждом из предыдущих четырех кварталов.



Компания увеличила выручку в январе-марте на 70% – до $2,59 млрд, тогда как общий объем заказов подскочил на 55% в годовом выражении. При этом прирост по сравнению с предыдущим кварталом был ниже – выручка поднялась на 7,5%, объем заказов – на 4,3%.



Гендиректор Uber Дара Хосровшахи пообещал направить дополнительные доходы в активное развитие компании.

