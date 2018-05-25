Гройсман хочет большей синхронизации санкций между ЕС и США в отношении РФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини заявил, что Киев ожидает большей синхронизации санкционных режимов между ЕС и США в отношении Российской Федерации.



"Киев рассчитывает на сохранение санкционной политики Евросоюза против России как государства-агрессора и ожидает большей синхронизации санкционных режимов между ЕС и США", - сообщает пресс-служба Кабинета министров по результатам встречи В.Гройсмана и Ф.Могерини в пятницу.



В ходе встречи украинский премьер-министр отметил, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной, Россия продолжает поставлять тяжелое вооружение и боеприпасы на оккупированную территорию, а также заблокирован процесс обмена заложниками.



В этом контексте стороны обсудили перспективы формирования миротворческой миссии ООН и договорились согласовывать позиции.



В.Гройсман также подчеркнул важность совместных действий и в энергетическом вопросе.



"Реализация проекта газопровода "Северный поток-2" – это использование гибридного оружия против Европы, формирование мощного элемента будущего влияния на Евросоюз. Именно поэтому сохранение транзитной роли Украины отвечает стратегическим интересам и Украины, и ЕС", - подчеркнул премьер.



В связи с чем он призвал Еврокомиссию сделать все возможное для того, чтобы на проекты вроде "Северного потока-2" было распространено действие Третьего энергетического пакета ЕС.



"В свою очередь мы гарантируем надежность украинской ГТС, и готовы привлечь иностранного партнера к ее использованию. Это будет надежно и для Украины, и для Европы. Зато с российской стороны гарантий аналогичной надежности работы – никаких", - сказал В.Гройсман.

