Госдеп о деле МН17: Россия должна перестать лгать

США полностью поддерживают результаты расследования Международной следственной группы, пришедшей к выводу, что ракета, сбившая в 2014 году над Донбассом Боинг-777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17, была выпущена комплексом Бук, который принадлежал российским военным.



Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, опубликованном в четверг, 24 мая.



"Соединенные Штаты полностью доверяют выводам, представленным голландским прокурором... Это заявление подтверждает и дополняет то, что мы говорили с первых дней этой трагедии: MH17 был сбит ракетой российского ЗРК Бук, выпущенной с территории Восточной Украины, контролируемой силами РФ и силами, находящимися под руководством РФ" – заявила Нойерт.



Она напомнила "о требовании Совета Безопасности ООН о том, чтобы виновные ... были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали в установлении виновных".



"Пришло время для России перестать лгать и прояснить свою роль", – отметила Нойерт.

