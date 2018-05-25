Рева сравнил зависимость от кредитов с наркоманией

Финансовая поддержка Международного валютного фонда (МВФ) необходима Украине для того, чтобы в дальнейшем избавиться от зависимости от кредитов. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 25 мая, заявил министр социальной политики Андрей Рева.



"Из своего 20-летнего опыта работы в сфере социальной политики, наблюдая за тем, как нужно реабилитировать наркомана, скажу вам следующее. Если сразу прекратите употреблять наркотики, запретите их, то наркоман может умереть. Для того чтобы он слез с этой иглы, его нужно лечить и реабилитировать", - сказал он, отвечая на вопрос одного из народных депутатов о том, когда украинское правительство "слезет с наркоиглы" МВФ.



"Кто посадил Украину на эту иглу, вы прекрасно знаете... А то, что мы сейчас делаем, это называется лечением и реабилитацией", - сказал министр.

