НАПК проверит е-декларации нардепов Геллера и Новинского
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций двух народных депутатов Украины – Евгения Геллера и Вадима Новинского.
Как сообщила пресс-служба НАПК в пятницу, принято решение о проверке е-декларации за 2017 год нардепа Е.Геллера (депутатская группа "Видродження").
Кроме того, проверят е-декларации за 2015 (исправленную) и 2016 парламентария В.Новинского (фракция "Оппозиционный блок").
Проверка этих деклараций продлится 60 календарных дней.
Источник: Интерфакс-Украина
25.05 17:19