НАПК проверит е-декларации нардепов Геллера и Новинского

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций двух народных депутатов Украины – Евгения Геллера и Вадима Новинского.



Как сообщила пресс-служба НАПК в пятницу, принято решение о проверке е-декларации за 2017 год нардепа Е.Геллера (депутатская группа "Видродження").



Кроме того, проверят е-декларации за 2015 (исправленную) и 2016 парламентария В.Новинского (фракция "Оппозиционный блок").



Проверка этих деклараций продлится 60 календарных дней.

